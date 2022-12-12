Белякова Евдокия Ерофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1877
Отец ребёнка: Беляков Василий Корнилов
Рождение ребёнка
10.01.1887
Дочь: Татиана Васильева
Отец ребёнка: Беляков Василий Корнилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феона Васильева
Отец ребёнка: Беляков Василий Корнилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курочкина Стефанида Васильева
Отец ребёнка: Беляков Василий Корнилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно