Жгун Пелагея Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жгун Николай Силович
Рождение ребёнка
25.08.1872 ст.
Дочь: Жгун Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Жгун Николай Силович
Рождение ребёнка
20.04.1875 ст.
Сын: Жгун Егор Николаевич
Отец ребёнка: Жгун Николай Силович
Рождение ребёнка
24.06.1877 ст.
Дочь: Жгун Агриппина Николаевна
Отец ребёнка: Жгун Николай Силович
Рождение ребёнка
29.01.1885 ст.
Сын: Жгун Лаврентий Николаевич
Отец ребёнка: Жгун Николай Силович
Смерть
Неизвестно