Жгун Пелагея Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖгун Пелагея Потаповна

Жгун Пелагея Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгун Николай Силович

Рождение ребёнка
25.08.1872 ст.

Дочь: Жгун Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Жгун Николай Силович

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.04.1875 ст.

Сын: Жгун Егор Николаевич

Отец ребёнка: Жгун Николай Силович

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.06.1877 ст.

Дочь: Жгун Агриппина Николаевна

Отец ребёнка: Жгун Николай Силович

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.01.1885 ст.

Сын: Жгун Лаврентий Николаевич

Отец ребёнка: Жгун Николай Силович

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.