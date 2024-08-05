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Иван Васильевич

Место рождения

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Василий Архипович

Мать: Акилина Борисовна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.07.1804

Сын: Андрей Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Львовна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.02.1807

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Львовна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Львовна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Львовна

Рождение ребёнка
21.04.1815

Дочь: Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Львовна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Львовна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Львовна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1850
Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

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