Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Василий Архипович
Мать: Акилина Борисовна
Рождение ребёнка
21.07.1804
Сын: Андрей Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Львовна
Рождение ребёнка
01.02.1807
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Львовна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Львовна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Львовна
Рождение ребёнка
21.04.1815
Дочь: Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Львовна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Львовна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Львовна
Смерть
1850