Корюкова Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюкова Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1932

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1932

Отец: Корюков Иван Тихонович

Мать: Корюкова (Патракова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Владимир Митрофанович

Отец ребёнка: Корюков Митрофан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюкова) Галина Митрофановна

Отец ребёнка: Корюков Митрофан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Василий Митрофанович

Отец ребёнка: Корюков Митрофан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюкова) Ольга Митрафановна

Отец ребёнка: Корюков Митрофан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Корюков Митрофан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюкова) Мария Митрофановна

Отец ребёнка: Корюков Митрофан Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1969

Сын: Корюков Валера Митрофанович

Отец ребёнка: Корюков Митрофан Васильевич

Рождение ребёнка
1976

Сын: Корюков Виктор Митрофанович

Отец ребёнка: Корюков Митрофан Васильевич

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