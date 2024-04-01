Корюкова Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1932
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корюков Владимир Митрофанович
Отец ребёнка: Корюков Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюкова) Галина Митрофановна
Отец ребёнка: Корюков Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корюков Василий Митрофанович
Отец ребёнка: Корюков Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюкова) Ольга Митрафановна
Отец ребёнка: Корюков Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корюков Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Корюков Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюкова) Мария Митрофановна
Отец ребёнка: Корюков Митрофан Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1969
Сын: Корюков Валера Митрофанович
Отец ребёнка: Корюков Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
1976
Сын: Корюков Виктор Митрофанович
Отец ребёнка: Корюков Митрофан Васильевич