Ляпахина (Сапрыкина) Надежда Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1938
Дата смерти09.01.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1938
Рождение ребёнка
22.09.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ляпахин Евгений Борисович
Рождение ребёнка
05.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ляпахин Евгений Борисович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.2024