Ляпахина (Сапрыкина) Надежда Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпахина (Сапрыкина) Надежда Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1938

Дата смерти

09.01.2024

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1938

Отец: Сапрыкин Тимофей Афанасьевич

Мать: Сапрыкина Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
22.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ляпахин Евгений Борисович

Рождение ребёнка
05.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ляпахин Евгений Борисович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляпахин Евгений Борисович

Смерть
09.01.2024
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