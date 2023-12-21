Янушкевич Иосиф Григорьевич
Место рожденияМинская губерния
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1866
Сын: Янушкевич Тихон Иосифович
Минская губерния
Рождение ребёнка
1876
Сын: Янушкевич Николай Иосифович
Минская губерния
Рождение ребёнка
1881
Сын: Янушкевич Василий Иосифович
Минская губерния
Рождение ребёнка
1883
Минская губерния
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Янушкевич Федора
Минская губерния
Рождение ребёнка
1890
Сын: Янушкевич Антон Иосифович
Мать ребёнка: Янушкевич Федора
Минская губерния
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Евгения Иосифовна
Мать ребёнка: Янушкевич Федора
Минская губерния
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Ольга Иосифовна
Мать ребёнка: Янушкевич Федора
Минская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янушкевич Федора
Смерть
Неизвестно