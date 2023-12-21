Янушкевич Иосиф Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янушкевич Иосиф Григорьевич

Место рождения

Минская губерния

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Минская губерния
Рождение ребёнка
1866

Сын: Янушкевич Тихон Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Минская губерния
Рождение ребёнка
1876

Сын: Янушкевич Николай Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Минская губерния
Рождение ребёнка
1881

Сын: Янушкевич Василий Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Минская губерния
Рождение ребёнка
1883

Сын: Янушкевич Пётр Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Минская губерния
Рождение ребёнка
1887

Сын: Янушкевич Иван Иосифович

Мать ребёнка: Янушкевич Федора

Минская губерния
Рождение ребёнка
1890

Сын: Янушкевич Антон Иосифович

Мать ребёнка: Янушкевич Федора

Минская губерния
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Евгения Иосифовна

Мать ребёнка: Янушкевич Федора

Минская губерния
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Ольга Иосифовна

Мать ребёнка: Янушкевич Федора

Минская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янушкевич Федора

Смерть
Неизвестно
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