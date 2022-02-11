Ольхова Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольхова Нина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1941

Дата смерти

11.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1941

Отец: Ольхов Григорий Никифорович

Мать: Ковалёва Мария

Рождение ребёнка
03.06.1973

Дочь: Акунская Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Акунский Василий Демьянович

Рождение ребёнка
03.06.1973

Дочь: Акунская Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Акунский Василий Демьянович

Смерть
11.02.2022

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