Ольхова Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1941
Дата смерти11.02.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1941
Отец: Ольхов Григорий Никифорович
Мать: Ковалёва Мария
Рождение ребёнка
03.06.1973
Дочь: Акунская Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Акунский Василий Демьянович
Рождение ребёнка
03.06.1973
Дочь: Акунская Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Акунский Василий Демьянович
Смерть
11.02.2022