Нефёдова (Мишанина) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.02.1893
Дата смертиС 1924 по 1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1893
Бракосочетание
19.02.1918 ст.
Рождение ребёнка
21.12.1918 ст.
Дочь: Нефёдова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Нефёдов Андрей Фролович
Смерть
С 1924 по 1932
Рождение ребёнка
02.02.1924
Дочь: Кабатова (Нефёдова) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Нефёдов Андрей Фролович