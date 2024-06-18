Нефёдова (Мишанина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефёдова (Мишанина) Анна Михайловна

Место рождения

Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.02.1893

Дата смерти

С 1924 по 1932

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1893

Отец: Мишанин Михаил Матвеевич

Мать: Мишанина Параскева Григорьевна

Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
19.02.1918 ст.

Муж: Нефёдов Андрей Фролович

Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.12.1918 ст.

Дочь: Нефёдова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Нефёдов Андрей Фролович

Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
С 1924 по 1932
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.02.1924

Дочь: Кабатова (Нефёдова) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Нефёдов Андрей Фролович

Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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