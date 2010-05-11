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Постников Федор Алексеевич

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Место рождения

Архангельская область

Дата рождения

21.02.1915

Дата смерти

26.08.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1915

Отец: Постников Алексей Егорович

Мать: Постникова Анна Степановна

Архангельская область
Рождение ребёнка
06.11.1941

Сын: Постников Альберт Федорович

Мать ребёнка: Постникова Пелагея Степановна

Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хромцова Галина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазарева Надежда Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилюк Мария Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Тамара Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Постников Виталий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Постников Алексей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постникова Пелагея Степановна

Смерть
26.08.1981
Архангельская область
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