Постников Федор Алексеевич
Место рожденияАрхангельская область
Дата рождения21.02.1915
Дата смерти26.08.1981
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1915
Архангельская область
Рождение ребёнка
06.11.1941
Сын: Постников Альберт Федорович
Мать ребёнка: Постникова Пелагея Степановна
Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хромцова Галина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазарева Надежда Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилюк Мария Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова Тамара Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Постников Виталий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Постников Алексей Федорович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.08.1981
Архангельская область