Негодяев Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негодяев Денис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

1725 г.р.
Скрыто настройками приватности
1744 г.р.

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Негодяев Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1728

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Борец, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Негодяев Леонтий Денисович

Мать ребёнка: не указана

Борец, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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