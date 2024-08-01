Абрамов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

Около 1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Около 1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Абрамов Иван

Мать: Абрамова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова (Баталина) Нина

Рождение ребёнка
02.07.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абрамова (Баталина) Нина

Дегтярск, Дегтярск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1946

Сын: Абрамов Евгений

Мать ребёнка: Абрамова (Баталина) Нина

Рождение ребёнка
15.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абрамова (Баталина) Нина

Смерть
Около 1988

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