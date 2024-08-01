Абрамов Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1913
Дата смертиОколо 1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Отец: Абрамов Иван
Мать: Абрамова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова (Баталина) Нина
Рождение ребёнка
02.07.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абрамова (Баталина) Нина
Дегтярск, Дегтярск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1946
Сын: Абрамов Евгений
Мать ребёнка: Абрамова (Баталина) Нина
Рождение ребёнка
15.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абрамова (Баталина) Нина
Смерть
Около 1988