Попов Виктор Степанович
Место рожденияГород Фролово, Волгоградская облась
Дата рождения29.01.1939
Дата смерти10.06.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1939
Город Фролово, Волгоградская облась
Рождение ребёнка
09.11.1958
Дочь: Посохова Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Попова Ольга Ивановна
Город Фролово, Волгоградская область.
Рождение ребёнка
22.06.1960
Дочь: Давыдова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Попова Ольга Ивановна
Город Фролово,Волгоградская область
Рождение ребёнка
07.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Ольга Ивановна
Фролово, город Фролово, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Ольга Ивановна
Смерть
10.06.2019
Город Фролово,Волгоградская область