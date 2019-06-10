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Попов Виктор Степанович

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Место рождения

Город Фролово, Волгоградская облась

Дата рождения

29.01.1939

Дата смерти

10.06.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1939

Отец: Попов Степан Архипович

Мать: Попова Матрена Кондратьевна

Город Фролово, Волгоградская облась
Рождение ребёнка
09.11.1958

Дочь: Посохова Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Попова Ольга Ивановна

Город Фролово, Волгоградская область.
Рождение ребёнка
22.06.1960

Дочь: Давыдова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Попова Ольга Ивановна

Город Фролово,Волгоградская область
Рождение ребёнка
07.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Ольга Ивановна

Фролово, город Фролово, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Ольга Ивановна

Смерть
10.06.2019
Город Фролово,Волгоградская область
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