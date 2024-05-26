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Сагитов Шарафлислам Вафа улы

Место рождения

Мазяр, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.09.1930

Дата смерти

27.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1930

Отец: Сагитов Вафа

Мать: Сагитова Мастуфа

Мазяр, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сагитова (Калимуллина) Рахима Калимулла кызы

Рождение ребёнка
17.05.1958

Дочь: Виноградова Дания Шарафлисламовна

Мать ребёнка: Сагитова (Калимуллина) Рахима Калимулла кызы

Смерть
27.02.1991
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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