Сагитов Шарафлислам Вафа улы
Место рождения
Дата рождения15.09.1930
Дата смерти27.02.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1930
Отец: Сагитов Вафа
Мать: Сагитова Мастуфа
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1958
Дочь: Виноградова Дания Шарафлисламовна
Мать ребёнка: Сагитова (Калимуллина) Рахима Калимулла кызы
Смерть
27.02.1991
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)