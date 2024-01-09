Махновский Леонтий Фёдорович
Место рожденияПолтавская губерния, Пирятинский уезд, Сосиновская волость
Дата рождения16.06.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1876
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1902
Сын: Махновский Спиридон Леонтьевич
Мать ребёнка: Махновская Мария Александровна
Меченки, Полтавська область
Рождение ребёнка
20.11.1904
Сын: Махновский Григорий Леонтьевич
Мать ребёнка: Махновская Мария Александровна
Рождение ребёнка
20.05.1906
Дочь: (Махновская) Елена Леонтьевна
Мать ребёнка: Махновская Мария Александровна
Рождение ребёнка
28.11.1907
Сын: Махновский Андрей Леонтьевич
Мать ребёнка: Махновская Мария Александровна
Леляки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.07.1909
Дочь: (Махновская) Иулиания Леонтьевна
Мать ребёнка: Махновская Мария Александровна
Смерть
Неизвестно