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Махновский Леонтий Фёдорович

Место рождения

Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Сосиновская волость

Дата рождения

16.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1876

Отец: Махновский Фёдор Логгинович

Мать: (Тужик) Елена Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махновская Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махновская (Молодцова) Евдокия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махновская Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махновская (Молодцова) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
12.12.1902

Сын: Махновский Спиридон Леонтьевич

Мать ребёнка: Махновская Мария Александровна

Меченки, Полтавська область
Рождение ребёнка
20.11.1904

Сын: Махновский Григорий Леонтьевич

Мать ребёнка: Махновская Мария Александровна

Леляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
20.05.1906

Дочь: (Махновская) Елена Леонтьевна

Мать ребёнка: Махновская Мария Александровна

Леляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
28.11.1907

Сын: Махновский Андрей Леонтьевич

Мать ребёнка: Махновская Мария Александровна

Леляки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.07.1909

Дочь: (Махновская) Иулиания Леонтьевна

Мать ребёнка: Махновская Мария Александровна

Леляки, Полтавська область
Смерть
Неизвестно

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