Падерина Парасковья Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1653
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1680
Отец ребёнка: Падерин Максим Степанович
Рождение ребёнка
1690
Сын: Падерин Степан Максимович
Отец ребёнка: Падерин Максим Степанович
Рождение ребёнка
1692
Отец ребёнка: Падерин Максим Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710