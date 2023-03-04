Падерина Парасковья Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПадерина Парасковья Анисимова

Падерина Парасковья Анисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1653

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1653

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Падерин Фадей Максимович

Отец ребёнка: Падерин Максим Степанович

Рождение ребёнка
1690

Сын: Падерин Степан Максимович

Отец ребёнка: Падерин Максим Степанович

Вяз, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1692

Сын: Падерин Ефим Максимович

Отец ребёнка: Падерин Максим Степанович

Вяз, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Падерин Максим Степанович

Смерть
После 1710
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close