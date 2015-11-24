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Климук Владимир Константинович

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Место рождения

г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР

Дата рождения

?.04.1955

Дата смерти

26.04.1955

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1955

Отец: Климук Константин Константинович

Мать: Климук Апполинария Григорьевна

г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Место жительства
Неизвестно
г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
26.04.1955
г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Похороны
?.04.1955
Liiva kalmistu, г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
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