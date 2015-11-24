Климук Владимир Константинович
Место рожденияг. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Дата рождения?.04.1955
Дата смерти26.04.1955
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1955
г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Место жительства
Неизвестно
г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
26.04.1955
г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Похороны
?.04.1955
Liiva kalmistu, г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР