Звонкович Прасковья Самсонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Самсон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Звонкович Улас (Влас) Павлов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Кристина Власова
Отец ребёнка: Звонкович Улас (Влас) Павлов
Рождение ребёнка
04.03.1800
Отец ребёнка: Звонкович Улас (Влас) Павлов
Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Звонкович Улас (Влас) Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Гризич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно