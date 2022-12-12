Звонкович Прасковья Самсонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звонкович Прасковья Самсонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Самсон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Звонкович Иван Уласов

Отец ребёнка: Звонкович Улас (Влас) Павлов

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Кристина Власова

Отец ребёнка: Звонкович Улас (Влас) Павлов

Рождение ребёнка
04.03.1800

Сын: Звонкович Герасим Уласов

Отец ребёнка: Звонкович Улас (Влас) Павлов

Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Звонкович Диомид Уласов

Отец ребёнка: Звонкович Улас (Влас) Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звонкович Улас (Влас) Павлов

Место жительства
Неизвестно
деревня Гризич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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