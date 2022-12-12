Викулина (Батырева) Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВикулина (Батырева) Пелагея Яковлевна

Викулина (Батырева) Пелагея Яковлевна

avatar

Место рождения

Долгоруково, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1912

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Долгоруково, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.07.1936

Сын: Викулин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Викулин Алексей Михайлович

Суры, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1999
Жерновное, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close