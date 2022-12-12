Викулина (Батырева) Пелагея Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1936
Сын: Викулин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Викулин Алексей Михайлович
Суры, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1999
Жерновное, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область