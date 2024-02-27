Якупов Семигулла Хабабулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якупов Семигулла Хабабулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.09.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якупов Шамиль Самигулович

Мать ребёнка: Якупова (Гизатулина) Асьма Зарифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якупов Камиль Самигулович

Мать ребёнка: Якупова (Гизатулина) Асьма Зарифовна

Бракосочетание
01.10.1937

Жена: Якупова (Гизатулина) Асьма Зарифовна

Рождение ребёнка
25.05.1943

Сын: Якупов Талип Самигулович

Мать ребёнка: Якупова (Гизатулина) Асьма Зарифовна

Рождение ребёнка
20.02.1946

Дочь: Хисамутдинова Амина Самигуловна

Мать ребёнка: Якупова (Гизатулина) Асьма Зарифовна

Рождение ребёнка
06.04.1956

Дочь: Каримова Халима Самигуловна

Мать ребёнка: Якупова (Гизатулина) Асьма Зарифовна

Рождение ребёнка
07.10.1957

Дочь: Ибрагимова Нурзинан Самигуловна

Мать ребёнка: Якупова (Гизатулина) Асьма Зарифовна

Рождение ребёнка
05.05.1959

Сын: Якупов Габдльислям Самигулович

Мать ребёнка: Якупова (Гизатулина) Асьма Зарифовна

Смерть
07.09.1988

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