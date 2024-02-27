Якупов Семигулла Хабабулович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.09.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якупов Шамиль Самигулович
Мать ребёнка: Якупова (Гизатулина) Асьма Зарифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якупов Камиль Самигулович
Мать ребёнка: Якупова (Гизатулина) Асьма Зарифовна
Бракосочетание
01.10.1937
Рождение ребёнка
25.05.1943
Мать ребёнка: Якупова (Гизатулина) Асьма Зарифовна
Рождение ребёнка
20.02.1946
Дочь: Хисамутдинова Амина Самигуловна
Мать ребёнка: Якупова (Гизатулина) Асьма Зарифовна
Рождение ребёнка
06.04.1956
Дочь: Каримова Халима Самигуловна
Мать ребёнка: Якупова (Гизатулина) Асьма Зарифовна
Рождение ребёнка
07.10.1957
Дочь: Ибрагимова Нурзинан Самигуловна
Мать ребёнка: Якупова (Гизатулина) Асьма Зарифовна
Рождение ребёнка
05.05.1959
Сын: Якупов Габдльислям Самигулович
Мать ребёнка: Якупова (Гизатулина) Асьма Зарифовна
Смерть
07.09.1988