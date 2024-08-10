Мария Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стефан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.11.1887 ст.
Дочь: (Гринин) Фекла Николаев
Отец ребёнка: Гринин Николай Александров
ЦГАСО Ф.32, О.40, Д.367, лл.52об-53
Рождение ребёнка
30.10.1890 ст.
Отец ребёнка: Гринин Николай Александров
ЦГАСО, Ф. 32, О. 40, Д. 367, лл.187об-188 Метрическая запись о рождении счет родившегося мужского пола №44 Кузьма родители: Села Новых Маклауш билетный солдат Николай Александров и законная его жена ... Показать все
Рождение ребёнка
1893
Сын: Гринин Петр Николаев
Отец ребёнка: Гринин Николай Александров
Рождение ребёнка
1896 ст.
Отец ребёнка: Гринин Николай Александров
Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 501. Новомаклаушский с/с. О бракосочетании. 1911-1919 [Метрические книги о бракосочетавш... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1902 ст.
Дочь: Гринина Анна Николаева
Отец ребёнка: Гринин Николай Александров
ЦГАСО, ф.32, оп.38, д.499, ЛЛ.64об-65 Родители: Села Новых Маклауш крестьянин Николай Александров и законная жена его Мария Стефанова, оба православного впероисповедания. Восприемники: Села Новых Мак... Показать все
Смерть
Неизвестно