Лаврова Анна Арсениевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Сын: Лавров Евгений Автономович
Отец ребёнка: Лавров Автоном Гаврилович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Лавров Финеес Автономович
Отец ребёнка: Лавров Автоном Гаврилович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Верюжская Каллисфения Автономовна
Отец ребёнка: Лавров Автоном Гаврилович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Трифена Автономовна
Отец ребёнка: Лавров Автоном Гаврилович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Лавров Василий Автономович
Отец ребёнка: Лавров Автоном Гаврилович
Смерть
Неизвестно