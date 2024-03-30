Лаврова Анна Арсениевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврова Анна Арсениевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Лавров Евгений Автономович

Отец ребёнка: Лавров Автоном Гаврилович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Лавров Финеес Автономович

Отец ребёнка: Лавров Автоном Гаврилович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Верюжская Каллисфения Автономовна

Отец ребёнка: Лавров Автоном Гаврилович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Трифена Автономовна

Отец ребёнка: Лавров Автоном Гаврилович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Лавров Василий Автономович

Отец ребёнка: Лавров Автоном Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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