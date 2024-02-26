Евдокея Маркова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Иванов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.06.1865 ст.
Сын: Семен Федоров (Ич)
Отец ребёнка: Федор Иванов (Ич)
по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB92-MN?i=235&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Смерть
Неизвестно