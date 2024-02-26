Евдокея Маркова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокея Маркова (Вна)

Евдокея Маркова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Иванов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.06.1865 ст.

Сын: Семен Федоров (Ич)

Отец ребёнка: Федор Иванов (Ич)

по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB92-MN?i=235&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.