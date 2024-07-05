Kitaevich Semyon (Schimon) 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kitaevich Semyon (Schimon)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

27.01.1957

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

1846 г.р.

Дети

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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Kitaevich Abraham Ovsei Shimonov Kitaevich Ihoshua (Ovsei)

Мать: Kitaevich (Grozovskiy) Chaya Sara

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Kitaevich (Yunichman) Rachel Kuka

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.01.1957

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