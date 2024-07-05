Kitaevich Semyon (Schimon)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти27.01.1957
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Kitaevich (Yunichman) Rachel Kuka
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.01.1957