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Капранов Фёдор Ефимович

Место рождения

г.Ртищево Саратовская обл., Ртищевский р-н

Дата рождения

28.10.1921

Дата смерти

31.05.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Ртищево Саратовская обл., Ртищевский р-н
Рождение ребёнка
31.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капранова Анна

г.Ртищево Саратовская обл.
Военная награда
Неизвестно
Капранов Федор Ефимович. Орден Красной Звезды Мл. сержант __.__.1921, Место службы: 929 ап 369 сд. Награждение
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie28380724/
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie38168640/
Капранов Федор Ефимович. Медаль «За отвагу» Рядовой __.__.1921 , Место службы: 929 ап 369 сд 50 А 2 БелФ. Награждение
Смерть
31.05.1977
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