Капранов Фёдор Ефимович
Место рожденияг.Ртищево Саратовская обл., Ртищевский р-н
Дата рождения28.10.1921
Дата смерти31.05.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Капранова Анна
г.Ртищево Саратовская обл.
Военная награда
Неизвестно
Капранов Федор Ефимович. Орден Красной Звезды Мл. сержант __.__.1921, Место службы: 929 ап 369 сд. Награждение
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie28380724/
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie38168640/
Капранов Федор Ефимович. Медаль «За отвагу» Рядовой __.__.1921 , Место службы: 929 ап 369 сд 50 А 2 БелФ. Награждение
Смерть
31.05.1977