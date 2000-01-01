Новикова (Григорьева) Анфиса Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1934
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1934
Отец: Григорьев Герасим
Мать: Григорьева Анастасия
Рождение ребёнка
02.01.1956
Отец ребёнка: Новиков Петр Александрович
Рождение ребёнка
04.06.1960
Дочь: Васильева Зоя Петровна
Отец ребёнка: Новиков Петр Александрович
Рождение ребёнка
04.06.1960
Дочь: Семёнова Александра Петровна
Отец ребёнка: Новиков Петр Александрович
Рождение ребёнка
10.01.1962
Дочь: Скворцова Елена Петровна
Отец ребёнка: Новиков Петр Александрович
Рождение ребёнка
05.12.1967
Дочь: Фёдорова Антонина Петровна
Отец ребёнка: Новиков Петр Александрович
Рождение ребёнка
02.05.1969
Отец ребёнка: Новиков Петр Александрович