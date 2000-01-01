Новикова (Григорьева) Анфиса Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Григорьева) Анфиса Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1934

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1934

Отец: Григорьев Герасим

Мать: Григорьева Анастасия

Рождение ребёнка
02.01.1956

Сын: Новиков Николай Петрович

Отец ребёнка: Новиков Петр Александрович

Рождение ребёнка
04.06.1960

Дочь: Васильева Зоя Петровна

Отец ребёнка: Новиков Петр Александрович

Рождение ребёнка
04.06.1960

Дочь: Семёнова Александра Петровна

Отец ребёнка: Новиков Петр Александрович

Рождение ребёнка
10.01.1962

Дочь: Скворцова Елена Петровна

Отец ребёнка: Новиков Петр Александрович

Рождение ребёнка
05.12.1967

Дочь: Фёдорова Антонина Петровна

Отец ребёнка: Новиков Петр Александрович

Рождение ребёнка
02.05.1969

Сын: Новиков Олег Петрович

Отец ребёнка: Новиков Петр Александрович

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