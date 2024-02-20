Андрусов / Андросов / Митрофан Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрусов / Андросов / Митрофан Федорович

Место рождения

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Андрусов / Андросов / Федор Григорьевич

Мать: Андросова / Андрусова / ?

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
08.07.1860

Дочь: Марина Митрофановна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Феодосия Максимовна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1860

Сын: Андрусов / Андросов / Николай Митрофанович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Феодосия Максимовна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
16.03.1868

Сын: Андрусов / Андросов / Алексей Митрофанович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Феодосия Максимовна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
16.11.1875

Сын: Андрусов / Андросов / Григорий Митрофанович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Феодосия Максимовна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова / Андрусова / Феодосия Максимовна

Смерть
Неизвестно
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