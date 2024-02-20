Андрусов / Андросов / Митрофан Федорович
Место рожденияРоссия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
08.07.1860
Дочь: Марина Митрофановна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Феодосия Максимовна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1860
Сын: Андрусов / Андросов / Николай Митрофанович
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Феодосия Максимовна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
16.03.1868
Сын: Андрусов / Андросов / Алексей Митрофанович
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Феодосия Максимовна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
16.11.1875
Сын: Андрусов / Андросов / Григорий Митрофанович
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Феодосия Максимовна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно