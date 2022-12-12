Зайцова (Балакина) Степанида Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцова (Балакина) Степанида Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1858

Муж: Зайцов Иван Павлович

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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