Абросимов Василий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1922
Дата смерти29.09.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.04.1949
Сын: Абросимов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Абросимова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Парфентьева Эмилия Васильевна
Мать ребёнка: Абросимова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Абросимов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Абросимова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абросимов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Абросимова Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абросимова Нина Ивановна
Смерть
29.09.2002