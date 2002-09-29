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Абросимов Василий Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1922

Дата смерти

29.09.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1949

Сын: Абросимов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Абросимова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Парфентьева Эмилия Васильевна

Мать ребёнка: Абросимова Нина Ивановна

Успенский 3-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1953

Сын: Абросимов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Абросимова Нина Ивановна

Успенский 3-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абросимов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Абросимова Нина Ивановна

Успенский 3-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абросимова Нина Ивановна

Смерть
29.09.2002
Успенский 3-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
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