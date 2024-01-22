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Федотов Никита Георгиевич (Егорович)

Место рождения

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.1814

Дочь: Ефросиния Никитична

Мать ребёнка: Федотова Наталья Васильева

в честь Св. Евфросинии, 25.09; свидетельство выдано 23.05.1935 и 27.03.1969
Рождение
1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
09.01.1911 ст.

Жена: Федотова Наталья Васильева

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
До 1913 ст.

Дочь: Федотова Екатерина Никитична

Мать ребёнка: Федотова Наталья Васильева

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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