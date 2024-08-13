Кошкина (Кошкина) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Сын: Кошкин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Кошкин Василий Тихонович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Кошкин Василий Тихонович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Складнева (Кошкина) Марина Васильевна
Отец ребёнка: Кошкин Василий Тихонович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кошкин Феоктист Васильевич
Отец ребёнка: Кошкин Василий Тихонович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кошкин Парамон Васильевич
Отец ребёнка: Кошкин Василий Тихонович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Кошкина) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Кошкин Василий Тихонович