Кошкина (Кошкина) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина (Кошкина) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821

Сын: Кошкин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Кошкин Василий Тихонович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кошкин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Кошкин Василий Тихонович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Складнева (Кошкина) Марина Васильевна

Отец ребёнка: Кошкин Василий Тихонович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кошкин Феоктист Васильевич

Отец ребёнка: Кошкин Василий Тихонович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Кошкин Парамон Васильевич

Отец ребёнка: Кошкин Василий Тихонович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Кошкина) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Кошкин Василий Тихонович

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