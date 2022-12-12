Семенюк (Семенюк) Стефанида Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения13.02.1908 ст.
Дата смерти20.02.1908 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1908 ст.
Отец: Семенюк Тимофей Иванович
Мать: Семенюк Ирина Ивановна
Крещение
17.02.1908 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.02.1908 ст.