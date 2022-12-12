Семенюк (Семенюк) Стефанида Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (Семенюк) Стефанида Тимофеевна

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Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

13.02.1908 ст.

Дата смерти

20.02.1908 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

Около 1888 г.р.

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1908 ст.

Отец: Семенюк Тимофей Иванович

Мать: Семенюк Ирина Ивановна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Крещение
17.02.1908 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
20.02.1908 ст.
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
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