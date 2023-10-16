Веревкина Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веревкина Наталья Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1960

Отец: Веревкин Анатолий Александрович

Мать: Веревкина Сазонтова Августа Александровна

Рождение ребёнка
20.10.1985

Сын: Плесовских Артем Анатольевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.10.1991

Сын: Плесовских Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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