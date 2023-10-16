Веревкина Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1960
Рождение ребёнка
20.10.1985
Сын: Плесовских Артем Анатольевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.10.1991
Сын: Плесовских Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности