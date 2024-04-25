Мурзина (Молокова) Ирина Васильева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина (Молокова) Ирина Васильева

Место рождения

Верхотурский уезд Белослудской слободы деревня Молокова

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхотурский уезд Белослудской слободы деревня Молокова
Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Мурзина) Анна Андреева

Отец ребёнка: Мурзин Андрей Алексеев

Рождение ребёнка
1754

Сын: Мурзин Матвей Андреев

Отец ребёнка: Мурзин Андрей Алексеев

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Мурзина) Акулина Андреева

Отец ребёнка: Мурзин Андрей Алексеев

Смерть
Неизвестно

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