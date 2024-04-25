Мурзина (Молокова) Ирина Васильева
Место рожденияВерхотурский уезд Белослудской слободы деревня Молокова
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Верхотурский уезд Белослудской слободы деревня Молокова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Мурзина) Анна Андреева
Отец ребёнка: Мурзин Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Мурзин Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Мурзина) Акулина Андреева
Отец ребёнка: Мурзин Андрей Алексеев
Смерть
Неизвестно