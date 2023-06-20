Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1935

Сын: Владимир

Отец ребёнка: Григорий

Рождение ребёнка
20.03.1936

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Григорий

Смерть
Неизвестно
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