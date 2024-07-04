Топильский Георгий Александрович
Место рождения
Дата рождения07.04.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1883 ст.
Крещение
10.04.1883 ст.
"С-Петербургский 2 гильдии купеческий сын Александр Ильин Топильский и законная жена его Павла Гаврилова оба первобрачные и православного исповедания. Восприемники: С-Петербургский 2 гильдии купец Иль... Показать все
Образование
1904
Окончил курс Петровского коммерческого училища, 19-й выпуск 1904 г. На последнем месте в неалфавитном списке) Как выпускник ПКУ, получил личное почетное гражданство https://www.prlib.ru/item/1159420#... Показать все
Поручитель
11.04.1904 ст.
Елизаветино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
"Купеческий сын" Георгий Александрович Топильский поручитель на свадьбе у А. А. Топильского и Елизаветы Федоровны Федоровой
Работа или профессия
1905
Работает в Страховом обществе "Россия" https://www.prlib.ru/item/1159420#v=d&z=3&n=5&i=10463679_doc1.tiff&y=490.6875&x=785.5200042724609
Место жительства
1912
3-я Рождественская, 20
Место жительства
1913
Пантелеймоновская, 8
Упоминание
С 1913 по Неизвестно
Русско-Азиатский банк. Личный состав. Топильский Георгий Александрович Крайние даты 1913 - 1917 РГИА Ф. 630 Оп. 8 Д. 4398 https://fgurgia.ru/object/6530169
Место жительства
1914
Невский, 84
Место жительства
1915
Каменноостровский пр., 20
Место жительства
1917
Невский, 82
Смерть
Неизвестно