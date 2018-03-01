Постникова Полина Никоновна
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти?.03.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Постников Никон Тимофеевич
Мать: Постникова Феоктиста
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ткачинский Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Ткачинская Антонина Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1954
Сын: Ткачинский Александр Петрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
?.03.2018