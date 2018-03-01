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Постникова Полина Никоновна

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Место рождения

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

?.03.2018

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Постников Никон Тимофеевич

Мать: Постникова Феоктиста

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткачинский Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Ткачинская Антонина Петровна

Отец ребёнка: не указан

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Ткачинский Александр Петрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
?.03.2018

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