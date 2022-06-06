Гусева (Краснихина) Нина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Краснихина) Нина Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1945

Дата смерти

06.06.2022

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1945

Отец: Краснихин Афанасий Максимович

Мать: Краснихина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Николай Иванович

Смерть
06.06.2022
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