Груздева (Кукаева) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева (Кукаева) Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1935

Дата смерти

29.05.2017

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1935

Отец: Кукаев Александр Клементьевич

Мать: Кукаева Домна Алексеевна

Рождение ребёнка
05.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Груздев Сергей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Сергей Алексеевич

Смерть
29.05.2017
Селитьба
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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