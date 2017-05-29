Груздева (Кукаева) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1935
Дата смерти29.05.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1935
Рождение ребёнка
05.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Груздев Сергей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.05.2017
Селитьба
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область