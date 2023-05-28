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Лавриненко Карп Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

После 1880

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
1855

Жена: Лавриненко (Яковенко) Елена Авраамова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Лавриненко Игнатий Карпович

Мать ребёнка: Лавриненко (Яковенко) Елена Авраамова

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Перехода (Лавриненко) Анастасия Карпова

Мать ребёнка: Лавриненко (Яковенко) Елена Авраамова

Рождение ребёнка
1860

Сын: Лавриненко Дмитрий Карпов

Мать ребёнка: Лавриненко (Яковенко) Елена Авраамова

Рождение ребёнка
1862

Сын: Лавриненко Григорий Карпов

Мать ребёнка: Лавриненко (Яковенко) Елена Авраамова

Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Лавриненко) Екатерина Карпова

Мать ребёнка: Лавриненко (Яковенко) Елена Авраамова

Рождение ребёнка
1875

Сын: Лавриненко Филипп Карпов

Мать ребёнка: Лавриненко (Яковенко) Елена Авраамова

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1880
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

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