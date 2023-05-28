Лавриненко Карп Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиПосле 1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1855
Рождение ребёнка
1856
Сын: Лавриненко Игнатий Карпович
Мать ребёнка: Лавриненко (Яковенко) Елена Авраамова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Перехода (Лавриненко) Анастасия Карпова
Мать ребёнка: Лавриненко (Яковенко) Елена Авраамова
Рождение ребёнка
1860
Сын: Лавриненко Дмитрий Карпов
Мать ребёнка: Лавриненко (Яковенко) Елена Авраамова
Рождение ребёнка
1862
Сын: Лавриненко Григорий Карпов
Мать ребёнка: Лавриненко (Яковенко) Елена Авраамова
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Лавриненко) Екатерина Карпова
Мать ребёнка: Лавриненко (Яковенко) Елена Авраамова
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Лавриненко (Яковенко) Елена Авраамова
Смерть
После 1880