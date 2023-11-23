Гладышева Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 07.02.1980
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 07.02.1980
Отец: Минин Николай Алексеевич
Мать: Минина Римма Викторовна
Бракосочетание
01.11.1998
Рождение ребёнка
28.11.2004
Отец ребёнка: Гладышев Олег Викторович
Рождение ребёнка
04.10.2010
Дочь: Гладышева Анна Олеговна
Отец ребёнка: Гладышев Олег Викторович
Рождение ребёнка
28.07.2017
Дочь: Гладышева Кристина Олеговна
Отец ребёнка: Гладышев Олег Викторович