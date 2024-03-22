Дурова Агриппина Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурова Агриппина Прокофьевна

Место рождения

Городецкое, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

11.08.1900

Дата смерти

20.06.1979

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1900

Отец: Прокофий

Мать: не указана

Городецкое, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
25.05.1923

Дочь: Андрусова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Иванович

Смерть
20.06.1979
Колпна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
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