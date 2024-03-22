Дурова Агриппина Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения11.08.1900
Дата смерти20.06.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1900
Отец: Прокофий
Рождение ребёнка
25.05.1923
Дочь: Андрусова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Иванович
Смерть
20.06.1979
Колпна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область