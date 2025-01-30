(Бабий) Светлана Вячеславовна 22.03.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Бабий) Светлана Вячеславовна

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Место рождения

Тольятти, Тольятти, Самарская область

Дата рождения

22.03.1989

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

Муж

Не указан

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1989

Отец: Бабий Вячеслав Михайлович

Мать: ?

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
17.05.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Тольятти, Тольятти, Самарская область

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