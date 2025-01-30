(Бабий) Светлана Вячеславовна
Место рождения
Дата рождения22.03.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1989
Отец: Бабий Вячеслав Михайлович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.05.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан