Вшивцев Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Вшивцев Василий Нестерович
Мать: Вшивцева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Вшивцева Катерина Михайловна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Наталия Фёдоровна
Мать ребёнка: Вшивцева Катерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763