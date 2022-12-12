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Вшивцев Фёдор Васильевич

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Место рождения

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1736

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Вшивцев Василий Нестерович

Мать: Вшивцева Анна Ивановна

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1754

Сын: Вшивцев Моисей Фёдорович

Мать ребёнка: Вшивцева Катерина Михайловна

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Наталия Фёдоровна

Мать ребёнка: Вшивцева Катерина Михайловна

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Катерина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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