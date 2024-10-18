Пантюшенков Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантюшенков Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантюшенков Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Пантюшенкова (Бурова) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
06.05.1927

Дочь: Вяткина (Пантюшенкова) Серафима Сергеевна

Мать ребёнка: Пантюшенкова (Бурова) Александра Михайловна

Смерть
1937

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