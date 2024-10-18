Пантюшенков Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пантюшенков Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Пантюшенкова (Бурова) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
06.05.1927
Дочь: Вяткина (Пантюшенкова) Серафима Сергеевна
Мать ребёнка: Пантюшенкова (Бурова) Александра Михайловна
Смерть
1937