Блинова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901 ст.

Сын: Блинов Петрович

Отец ребёнка: Блинов Петр Лифанович

Рождение ребёнка
1903 ст.

Дочь: Петровна

Отец ребёнка: Блинов Петр Лифанович

Рождение ребёнка
1910 ст.

Сын: Блинов Петрович

Отец ребёнка: Блинов Петр Лифанович

Рождение ребёнка
1916 ст.

Дочь: Петровна

Отец ребёнка: Блинов Петр Лифанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Петр Лифанович

Смерть
Неизвестно
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