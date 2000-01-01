Блинова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901 ст.
Сын: Блинов Петрович
Отец ребёнка: Блинов Петр Лифанович
Рождение ребёнка
1903 ст.
Дочь: Петровна
Отец ребёнка: Блинов Петр Лифанович
Рождение ребёнка
1910 ст.
Сын: Блинов Петрович
Отец ребёнка: Блинов Петр Лифанович
Рождение ребёнка
1916 ст.
Дочь: Петровна
Отец ребёнка: Блинов Петр Лифанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно