Александров Дмитрий
Место рожденияд. Сареево
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Иванов Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ефимова) Матрона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ефимова) Матрона
Бракосочетание
30.06.1847
Жена: (Ефимова) Матрона
Рождение ребёнка
16.03.1851
Сын: Дмитриев Кирилл
Мать ребёнка: (Ефимова) Матрона
Рождение ребёнка
01.04.1858
Сын: Дмитриев Трофим
Мать ребёнка: (Ефимова) Матрона
Смерть
Неизвестно