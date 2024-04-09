Александров Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Дмитрий

Место рождения

д. Сареево

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1851 г.р.
1858 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Иванов Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ефимова) Матрона

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ефимова) Матрона

Бракосочетание
30.06.1847

Жена: (Ефимова) Матрона

Рождение ребёнка
16.03.1851

Сын: Дмитриев Кирилл

Мать ребёнка: (Ефимова) Матрона

Рождение ребёнка
01.04.1858

Сын: Дмитриев Трофим

Мать ребёнка: (Ефимова) Матрона

Смерть
Неизвестно

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