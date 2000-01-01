Гладышев Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1916 год - почтово-телеграфный чиновник Екатериновского почтово-телеграфного отделения Курской губернии.
Рождение ребёнка
10.04.1916 ст.
Дочь: Гладышева Галина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Запись о рождении сделана в метрической книге Георгиевской церкви в слободе Ольховатке Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно