Гладышев Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышев Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1916 год - почтово-телеграфный чиновник Екатериновского почтово-телеграфного отделения Курской губернии.
Рождение ребёнка
10.04.1916 ст.

Дочь: Гладышева Галина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Запись о рождении сделана в метрической книге Георгиевской церкви в слободе Ольховатке Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладышева Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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