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Никольский Матвей Максимович

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Место рождения

Никольниково, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Максим Кузьмич

Мать: Марина Матвеевна

Никольниково, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Никольский Степан Матвеевич

Мать ребёнка: Никольская Анна Ивановна

Никольниково, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Никольский Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Никольская Анна Ивановна

Киселевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1788

Сын: Никольский Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Никольская Анна Ивановна

Киселевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никольская Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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