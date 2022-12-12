Никольский Матвей Максимович
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Максим Кузьмич
Мать: Марина Матвеевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Никольский Степан Матвеевич
Мать ребёнка: Никольская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Никольский Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Никольская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Никольский Петр Матвеевич
Мать ребёнка: Никольская Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никольская Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно