Солодович Сергей Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодович Сергей Вадимович

Солодович Сергей Вадимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.?.?

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.?.?

Отец: Солодович Вадим Анатольевич

Мать: Солодович Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
02.?.?

Сын: Солодович Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Солодович Ирина

Рождение ребёнка
06.?.?

Дочь: Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Солодович Ирина

Рождение ребёнка
08.?.?

Дочь: Алена Сергеевна

Мать ребёнка: Солодович Ирина

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Солодович Арсений Сергеевич

Мать ребёнка: Солодович Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодович Ирина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close