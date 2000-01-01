Солодович Сергей Вадимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.?.?
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.?.?
Рождение ребёнка
02.?.?
Сын: Солодович Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Солодович Ирина
Рождение ребёнка
06.?.?
Дочь: Софья Сергеевна
Мать ребёнка: Солодович Ирина
Рождение ребёнка
08.?.?
Дочь: Алена Сергеевна
Мать ребёнка: Солодович Ирина
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Солодович Арсений Сергеевич
Мать ребёнка: Солодович Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солодович Ирина