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Ус Зинаида Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1898

Отец: Ус Филипп Карнилиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1919

Дочь: Жидкова Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Жидков Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
18.03.1922

Дочь: Жидкова Мария Егоровна

Отец ребёнка: Жидков Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
20.01.1927

Сын: Жидков Василий Егорович

Отец ребёнка: Жидков Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
15.03.1929

Дочь: Жидкова Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Жидков Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
09.03.1931

Дочь: Жидкова Вера Егоровна

Отец ребёнка: Жидков Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
29.09.1934

Сын: Жидков Николай Егорович

Отец ребёнка: Жидков Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
13.09.1938

Сын: Жидков Иван Егорович

Отец ребёнка: Жидков Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жидкова Антонина Егоровна

Отец ребёнка: Жидков Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жидкова Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Жидков Егор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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