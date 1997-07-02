Ус Зинаида Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1898
Отец: Ус Филипп Карнилиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1919
Дочь: Жидкова Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Жидков Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
18.03.1922
Дочь: Жидкова Мария Егоровна
Отец ребёнка: Жидков Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
20.01.1927
Отец ребёнка: Жидков Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
15.03.1929
Дочь: Жидкова Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Жидков Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
09.03.1931
Дочь: Жидкова Вера Егоровна
Отец ребёнка: Жидков Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
29.09.1934
Отец ребёнка: Жидков Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
13.09.1938
Сын: Жидков Иван Егорович
Отец ребёнка: Жидков Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жидкова Антонина Егоровна
Отец ребёнка: Жидков Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жидкова Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Жидков Егор Алексеевич
Смерть
Неизвестно